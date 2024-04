City lo fichó por 117 millones y se iría por decisión de Pep Guardiola tras lo ocurrido ante Real Madrid

Grealish ha sufrido bastante con el temas de las lesiones y a pesar de que ha iniciado varios partidos como titular, su rendimiento no es el esperado y más cuando tiene atrás a jugadores como o Julián Álvarez o Jeremy Doku.

La directiva del City escuchará ofertas por Grealish, sabiendo que no podrá recuperar tal vez ni la mitad de lo invertido por el ex Aston Villa, pero con la certeza de que lo mejor sería que el jugador siga otro camino.

“Ha sido un año difícil. Especialmente después del año pasado que tuve una muy buena temporada. Al principio de temporada, no sentía una pierna y eso me mantuvo fuera un par de semanas. Después, mi forma no era la mejor y no estaba jugando con mucha confianza”, dijo hace algunos días Grealish en una entrevista con The Athletic.