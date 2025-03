Javier Aguirre luego de conocer que enfrentará a Panamá en la final de Liga de Naciones: "Voy a ser sincero..."

"No fue el partido perfecto, ellos tuvieron un par de ocasiones, sí es verdad que estuvimos muy bien, perfecto significa que tengamos más la pelota, quitarle el balón, no quiero quitarle mérito a Canadá, pensé que se agotaban, nos complicaba, se cumplió el objetivo primario, vamos a tratar de armar algo para la final", expresó Aguirre en la rueda de prensa posterior.

El 'Vasco' también analizó cómo vivió este triunfo del 'Tri', que lo hizo pensar en las mejores situaciones de cara al futuro.

"Yo creo que es difícil evaluar, siempre lo he dicho. Todos jugamos en el barrio, es el típico 'échenle ganas, échenle ganas'. Encima México ganó, creo que lo hicimos bien. Un partido igualadísimo, encontramos dos goles. Cuando peor lo estábamos pasando, viene el segundo gol. Canadá nos exigió al límite, nos presionó, siguieron. Fue un equipo intenso. No sé si es justa, pero la conseguimos", añadió el DT azteca.

Por otro lado, Aguirre explica la decisión de jugar con dos delanteros, Raúl Jiménez (doblete) y Santiago Giménez, cuando antes no lo había hecho.

"No sé si será una nueva era, pero sí creo que es una buena posibilidad de tener una nueva forma de jugar. A veces se puede jugar con uno, hoy están bien los dos y tenían que jugar, eso lo tenía muy claro", señaló.

"A final de cuentas, los momentos de los dos, cuando Santi va al Milán, y Raúl está en buen tono, sentía que sería injusto dejar a uno fuera, no tenía dudas en ellos. Orbelín, el Chino, Vega, Charly, se entendieron bien y afortunadamente salimos adelante. Decía que era importante, pero no pueden jugar todos y me llevó a pensar que los dos están bien. Ahora, empiezo a pensar que ambos tienen que jugar. Fui con el 4-4-2 y que Dios nos bendiga", apostilló.