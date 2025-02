Jesé Rodríguez retó a Cristiano Ronaldo y confirma el jugador del Madrid que ficharía en su club de Malasia: “Me gustaría...”

¿Cómo te encuentras?

“Estoy muy contento por el gol. Cada vez que siento continuidad, me siento más cómoda”

Cuéntanos más de tu quipo, el Johor FC.

“El dueño del equipo es príncipe del país. Es un tío muy inteligente, muy competitivo, está con nosotros en cada entrenamiento y está muy implicado. Está a cincuenta minutos en coche de Singapur. El proyecto me atrajo bastante y lo estoy comprobando. Han hecho público hace poco un acuerdo con el PSG, no sé cómo lo harán”.

¿Cómo llegas a Malasia?

“Me llamó el director deportivo Kiko Insa y me explica todo el proyecto que tienen, sobre todo para la Champions. Y es que estamos ya en los octavos de final de la competición y vamos a la final four en Arabia Saudí. Me puedo enfrentar al ‘Bicho’ (Cristiano Ronaldo), un ‘bicho vs bichito’ estaría bien”.

¿Viste al Real Madrid y el gran partido de Endrick?

“Yo ya había dicho que de tener un poco de continuidad, Endrick puede ayudar muchísimo al Real Madrid. Puede jugar de delantero, en la banda y tiene facilidad para tener gol. Es un jugador rápido, potente y golpea muy bien el balón. Cuando no veo los partidos en directo, los veo repetidos”.

¿Podría acabar en Malasia algún jugador del Real Madrid?

“Si la burbuja de este club en Asia sigue creciendo tal y como es este príncipe de ambicioso, no me sorprendería que, si llegase a convertirse un grande de Asia, poder traer a algún jugador del Real Madrid. No sé si vendría alguien del club porque no es fácil salir del Real Madrid. Si tuviera que elegir, elegiría a Modric porque es un pedazo de jugador”.

¿Quién crees que va a ganar LaLiga?

“LaLiga está apretada pero yo confío en mi Madrid. Creo que está llegando a su mejor momento sobre todo porque Mbappé está un paso por delante de todos los demás. Creo que ha dado con el 4-4-2 y más liberta de Vinicius y Mbappé”.