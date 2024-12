“El PSG me trató muy mal, no sé si al presidente le gustó más mi mujer que yo; me di cuenta que Real Madrid es el mejor en todo”

“Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos, pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos. Encima estaba Emery de entrenador, que fue el que me llamó. El Madrid hizo muchos fichajes y quería ir a la Eurocopa con la selección”, recuerda Jesé en una charla con el youtuber ‘Mowlihawk’.

“En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido, pero luego estuve dos meses fuera por una apendicitis y en invierno me avisaron que me tenía que ir del club. Le respondí a Emery que me sentía engañado porque no era lo que se había hablado”, cuenta el delantero de 31 años.

Y añade: “El presidente (Nasser Al-Khelaifi) no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo. No me dieron ninguna explicación de por qué debía irme. Podías cobrar mucho, pero me trataron muy mal. Ahí me di cuenta de que Real Madrid es el mejor del mundo en todo. Me sentía que trataba con un señor que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas”.