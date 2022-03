Joan Laporta aclara finalmente si Messi regresará o no al FC Barcelona la próxima temporada

Laporta confesó cómo está actualmente su situación y relación con Leo. “Ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal. Él está en París, pero le recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana, Barcelona tira mucho, tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él”, expresó el mandatario azulgrana.

“Para mí seguro que no fue fácil, pero tal como se producía, pensé que antes era la institución, no podía ponerla en más riesgo.Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer”.

¿LO QUIERE DE VUELTA?

Por último, Laporta no tuvo problemas en responder sobre si es posible que Messi regrese al Barcelona.

“No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además. Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador, pero es algo que no nos planteamos”, aclaró Laporta.

OTRAS FRASES:

Fichajes

“Tenemos cerrados un par de jugadores que quedan libres. Hay una lucha con LaLiga para hacer las incorporaciones. Estamos pendientes de su criterio, que a veces es muy restrictivo. Hay conversaciones con CVC, pero también se está hablando con otros fondos. Antes del 30 de junio debe estar hecho. Pero el gran fichaje es el Barça”.

Raphinha

“Es un buen jugador. Hay buenos informes. Le lleva el Deco, que no está a sueldo nuestro”.

Haaland-Mbbapé

“Me quedaría con quien quiera jugar en el Barça, con quien manifestara sus ganas de venir. Hoy por hoy no lo ha dicho ninguno. Y deberían adecuarse a un razonamiento económico, o lo veo difícil. En las condiciones económicas que se hablan, ni que pudiera hacerlo lo haría. No me he visto con los Haaland en Marbella”.

Salah-Lewandowski

“Son grandes jugadores. No precisaré nada”.

Joao Félix

“Me gusta muchísimo. Es un gran jugador. Miramos hacer el cambio y no se pudo hacer. El Atlético no se quiso desprender de él”.

Ganar la Liga de España

“No firmo ganar la Europa League y ser segundo. Quiero ganar la Liga. Lo digo convencido, tenemos equipo para ganarla y porque llegamos al último tramo bien. Con un equipo que funciona bien que tiene más ganas que yo de ganar la liga. Si seguimos como ahora, seremos campeones”.