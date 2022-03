Xavi y su revelación sobre el posible regreso de Messi al Barcelona: “Mientras yo sea el entrenador, tendrá abierta las puertas”

Recordando que Leo se fue durante el apogeo de la pandemia, en verano del 2021, cuando los estadios en España aún no estaban habilitados, por lo que no tuvo una despedida ante su afición, Xavi confesó.

Sin embargo, reconoce que por los momentos no es posible porque está vinculada con la escuadra gala, con la que tiene contrato hasta la próxima campaña.

“Creo que le debemos un homenaje grande, lo que nos ha dado no tiene precio”, dijo.

Las declaraciones de Xavi se suman a lo comentado por Dani Alves durante la semana en entrevista a ESPN, donde confesó su deseo de reunirse en el Barcelona con el siete veces Balón de Oro.

“Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí. Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo”, dijo el brasileño de 38 años.