$!Xavi se destapa sobre el Real Madrid: quién llega como favorito, el halago a Benzema y el agradecimiento a España

Es un gran escenario para confirmar el gran momento del equipo. Es un partido para demostrar la personalidad, para jugar en campo contrario y demostrar cuál es nuestro estilo. El resultado de mañana no cambiará nada, aunque una victoria en el Bernabéu reforzaría mucho el trabajo que estamos haciendo.

¿Qué espera del rival?

El Madrid es camaleónico. No sabes si irá arriba o bloque bajo. No sabemos lo que nos espera. Intentaremos tener mucho la pelota y llevar a cabo nuestro modelo de juego. Jugando en su casa imagino que apretarán arriba todo el partido. Tenemos que estar preparados para todas las facetas del juego.

Complejo de inferioridad

No sé si lo ha habido porque yo no estaba. Sé que los resultados han sido malos y queremos cambiarlo. Lo veo como una oportunidad. Creo que vamos por el buen camino. El resultado de mañana no cambia nada, pero creo que ganar nos reforzaría.

Baja de Benzema

Si no es el mejor 9 de Europa, es de los mejores. Lleva 2 ó 3 años siendo de los mejores 9 del mundo. Su baja no cambia nuestro planteamiento. Imagino que el suyo sí. Es una baja sensible, está claro