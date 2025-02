“Llevo una semana fantástica con dos victorias y mi primer gol en el San Siro. Sabía que el Milan era un gran club, pero me sorprendió igual y cuando llegas aquí entiendes por qué. Es uno de los más grandes de Europa”, dijo en su presentación oficial.

El luso, que jugará con el 79, número con el que inició en el Benfica, confirmó que el Inter también se interesó en su fichaje.

“Mi agente me había hablado del Inter, pero yo ya estaba negociando con el Milan y en mi cabeza sólo estaba el Milan, ya había decidido venir aquí”, señaló.

“Por ahora estoy cedido hasta junio, veremos cómo va. Me está gustando todo: el club, la gente, la infraestructura... Mi familia y yo hemos sido muy bien recibidos y quiero quedarme donde me sienta bien. En el fútbol las cosas pueden cambiar pero si hay posibilidad de quedarme, me gustaría quedarme”, añadió.

Además, comentó su vínculo con el brasileño Kaká, leyenda del Milan y con el que comparte parecido físico.