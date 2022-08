El verdadero motivo por el que Josep Pedrerol no ha aparecido en El Chiringuito: ‘‘Es mejor que esté callado...’’

El periodista, declarado públicamente aficionado del Real Madrid , añadió: “Como ven no está Josep Pedrerol, pero tiene una razón por la que no está aquí”.

En lugar de Pedrerol estaba al frente Edu Aguirre , quien ha hecho de presentador improvisado diciendo: “Bienvenidos a la mejor temporada de la historia de El Chiringuito’’.

Más tarde, Pedrerol llamó en directo a Edu Aguirre para contar el motivo de su ausencia. “Hay una explicación de por qué no estoy hoy. No es por el jet-lag, sino porque estamos trabajando en algo muy importante para este programa. Y que espero comunicar el domingo”, dijo.

Para cerrar, Josep explicó que lo que viene para ‘El Chiringuito’ serán grandes cambios y espera tener la aprobación de sus fieles seguidores.

“Creo que en este programa habrá un antes y un después. Es mejor que esté callado y que no lo cuente todavía. Espero que tengan esa tranquilidad y que me comprendan”, explicó.