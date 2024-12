“El mejor jugador del mundo es negro y brasileño, ha enfrentado abusos racistas en la Liga de España”

Semanas después de experimentar la decepción de terminar en segundo lugar en la clasificación del Balón de Oro, Vinicius saboreó su éxito el martes en la ceremonia de The Best . Elegido como el mejor jugador del mundo por un panel de aficionados, periodistas y, notablemente, por los votos de los entrenadores y capitanes de selecciones nacionales.

Ronaldo Nazario extendió su felicitación a su compatriota brasileño Vinicius este martes tras su triunfo en la ceremonia de los premios The Best. El exdelantero del Real Madrid y de la selección brasileña destacó cómo su compatriota se ha convertido en un símbolo en la lucha contra el racismo en el fútbol.

“Estamos hablando de uno de los jugadores más valiosos de la actualidad, una víctima de racismo televisado con una frecuencia inconcebible. ¿Cuántos Vinicius anónimos representa? ¿Cuántas víctimas dispersas por doquier? Un símbolo de resistencia y resiliencia, Vini también lidera la lucha antirracista en el fútbol global, donde la impunidad es tan insidiosa como los ataques mismos”, afirmó Ronaldo en su apasionado mensaje.

“Y aquellos que permanecen en silencio son igualmente racistas. Esta omisión -especialmente de entidades y autoridades con el poder legal para combatir y sancionar tales prácticas- arraiga aún más la cultura de borrado y desprecio hacia las personas negras. Intentaron borrarte, amigo mío. Y tú lo pasaste genial ¡El mejor jugador del mundo es negro y brasileño!”

Ausente durante la victoria de Rodri en el Balón de Oro, ya que el Real Madrid boicoteó el evento al enterarse de que no ganaría, Vinicius Jr. estuvo muy presente en Doha este martes para la ceremonia de The Best.

Ya en Catar debido a la final de la Copa Intercontinental prevista para este miércoles ante Pachuca, el brasileño fue uno de los únicos dos galardonados que acudieron a recoger su trofeo ese día. El otro fue Carlo Ancelotti, también presente en el Golfo.

Si bien Vinicius pronunció un breve discurso al recibir su premio de manos de Gianni Infantino, luego se expresó con más libertad en redes sociales para celebrar su triunfo.