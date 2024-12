Vinicius advierte a sus detractores tras ganar el The Best: “Intentan invalidarme, pero no están preparados”

El delantero del Real Madrid obtuvo su “revancha” luego de perder hace dos meses el Balón de Oro que terminó cayendo en las manos de Rodri . Además, destronó a un Leo Messi que ganó los dos últimas ediciones del The Best.

Este lunes se llevó a cabo en Doha la gala de los premios The Best de la FIFA y el brasileño Vinicius Júnior fue elegido como el mejor futbolista del 2024.

Una vez finalizada la gala y en vísperas de la final de la Copa Intercontinental ante Pachuca, Vinicius celebró su conquista y apuntó fuertemente contras las críticas que recibió.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el atacante de 24 años festejó la obtención del galardón, dedicándole el lauro al niño soñador que supo ser y que logró transformar el gran potencial que mostró en Flamengo.

“Vine, vi y vencí. Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo... ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello”, inició Vinicius en su publicación.

“Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan. Gané por mí y por mi familia”, expresaba antes de dar sus agradecimientos.

“Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, Selección Brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años, la gente que me acompaña a diario en mi rutina, los que me admiran. El mejor jugador del mundo”, concluyó lleno de orgullo.