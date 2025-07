"Mi prioridad era quedarme en España junto a mi familia y a mis seres queridos. He querido venir al Atlético de Madrid porque es un equipo que siempre me ha gustado por el entrenador, los jugadores, la afición y el estadio. Aguanté al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión, porque he venido a ganar títulos, creo que nos vamos a tatuar más de uno", dijo Baena.

Su presentación se llevó a cabo en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano acompañado, entre otros, por Enrique Cerezo, presidente del club, y por Carlos Bucero, director general de Fútbol.

"El club se ha reforzado con grandísimos jugadores. Vengo a demostrar todo lo que demostré en el Villarreal y a poder ayudar al equipo y a ganar títulos", insistió Baena, que reconoció que ha hablado con Simeone en los primeros entrenamientos, pero no quiso desvelar el contenido de las charlas: "Todo queda entre nosotros".