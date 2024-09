“Jugar contra un perro es lo más difícil que puedes hacer”: la confesión de Lamine Yamal al ser comparado con Messi

Hablando de la esférica, Yamal fue nominado al Balón de Oro y en una entrevista con France Football confesó sus inicios y que no quiere que lo comparen con Lionel Messi.

“Siempre he tenido una pelota a mis pies”, confesó Yamal. “ Recuerdo que me la llevaba con una bolsa en el cole y le iba dando patadas hasta llegar a clase. En el colegio, la escondía en la mochila para poder jugar durante los recreos”.

Los perros fueron sus propios rivales en su infancia: “Jugar contra un perro es lo más difícil que puedes hacer”.

Estas experiencias, lejos de ser anecdóticas, fueron fundamentales para desarrollar su habilidad y confianza.

“En la calle, jugaba contra chicos mucho mayores que yo. Eso me quitó el miedo y me hizo más fuerte. Siempre te ayuda porque cuando ves a uno más grande que tú sabes cómo ir a por él y regatearle para que no te pueda dar”, aseguró.