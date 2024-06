Keylor revela lo que nunca dijo sobre su fichaje con el Real Madrid y el club grande de Europa que rechazó: “Iba a firmar”

Keylor Navas, ex seleccionado de Costa Rica, reveló este martes lo que nadie sabía sobre su fichaje al Real Madrid. El arquero aseguró que prácticamente firmó un cheque en blanco y que no sabía lo que le iba a ofrecer el equipo blanco.

“Llamé a esa persona y le pregunté: ¿qué le dijeron?, ¿cómo está la cosa?, ¿cuántos años me van a dar? Y me contestó: no me dijeron nada. Me dijeron que le preguntara si les daba la palabra de no firmar con nadie más y que después arreglaban”, recalcó tricampeón de Champions con el Madrid.

Además, añadió que no sabía nada, pero él tenía el sueño de jugar en el Madrid y dijo que sí.

Rechazó las ofertas de los otros equipos y fichó por el Madrid.

“En ese momento no sabía qué me iban a dar, tres años, uno, o cinco de contrato. No sabía nada. Mi ilusión era ser jugador del Real Madrid. Esa historia nunca la había dicho. Yo decía: ser jugador del Madrid es un tren que pasa una vez y si usted no se sube, no se monta nunca más. Madrid, Keylor, no hay nada que pensar; ya había rechazado las otras ofertas y no tenía nada más que hacer”.