Koeman despotrica contra el Barcelona y Laporta: “Para tener éxito tienes que tener el apoyo de...”

Koeman recordó su etapa en el conjunto azulgrana y aseguró que Joan Laporta no lo respaldó como lo hizo con Xavi en su momento.

“No recibí el mismo apoyo por parte del presidente que el que recibió Xavi. En ese momento me despidieron y creo que estábamos a nueve puntos del Real Madrid. Y ahora quedaron a diez. Para tener éxito tienes que tener el apoyo de Laporta”, sentenció.

Eso sí, a pesar del dardo agradece a la afición por el cariño que le tienen a pesar de no triunfar en el banquillo: “Cuando paseo por Barcelona noto el cariño de la gente, no es que ahora sea menos cariño porque no han salido bien las cosas. Me recuerdan y me recordarán como el hombre que marcó el gol de la primera Copa de Europa del club. Simplemente es que no recibí el apoyo del presidente”.