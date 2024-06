Directo a la yugalar: Dembélé hunde a Xavi recordando su etapa en Barcelona por ‘culpa’ de Luis Enrique

El jugador fue consultado por las diferencias que encontró con Xavi y Luis Enrique luego de dejar el equipo culé para fichar por el PSG.

Dembélé no se guardó nada y hundió a Xavi: “Luis Enrique me da más libertad que la que tenía en el Barça; me permite jugar en diferentes posiciones, ya sea como ‘10’ o como falso ‘9’. En la segunda mitad de la temporada he tenido más margen para moverme por el campo. El entrenador me ha dicho que me desplace por todas partes, excepto cuando necesito mantenerme en la banda”, explicó.