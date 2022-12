La imperdible reacción del Kun Agüero cuando se entera de la muerte de Andrés Balanta en plena transmisión en vivo

La reacción del ‘Kun’ Agüero a través de Twitch

Desde Doha, Sergio Agüero se enteró del acontecimiento en medio de una transmisión en vivo, y notablemente afectado, aseguró que su retiro del fútbol fue por un tema similar al que le ocurrió al cafetero.

El ‘Kun’ recordó la charla con su médico en la que le advirtió que podía tener un desmayo del que quizá fuera difícil volver. “Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil”.

El exdelantero lamentó que estos casos aún no puedan ser detectados por las pruebas médicas que se realizan y volvió a mencionar parte de lo que le dijo su médico.