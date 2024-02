Giro inesperado con Kun Agüero que podría volver a jugar fútbol y el club que ya lo espera: “Esperanza hay”

“Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir y empecé a mentalizarme...”, reveló Kun Agüero aquella tarde en Camp Nou. Barcelona fue su último club.

Desde aquel día, Kun vive una vida alejada del fútbol, pero ahora todo ha dado un giro inesperado y ha revelado un audio con su cardiólogo que le da esperanzas de volver a jugar a la pelota.

“Como viene la mano ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un partido. Y es cierto, cuando tenes dos centrales y tenes que hacer un amague o algo así, tenes que estar bien preparadito”, comenzó el audio del médico de Agüero.

En esa misma línea, en el audio, se detalló: “Yo te diría que te prepares porque hay alguna esperanza se podría decir. Andás muy bien y te tenes que poner bien, en un estado físico como para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. En resumen, es posible, muy posible”.