Yamal compara su situación con Vinicius, sorprende con su top 3 y revela al crack que ficharía: “Tú quieres que diga Neymar...”

A pesar de tener contrato hasta 2026, el extremo azulgrana tiene un pacto para extender su vínculo hasta 2030 una vez cumpla los 18 años, aunque no está firmado aún. Con su reciente explosión de talento, Yamal ha asegurado que se siente “centrado en lo futbolístico” y que su renovación se resolverá “en julio”.

El joven talento del FC Barcelona , Lamine Yamal , ha hablado en una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo sobre su futuro, su situación en el club, ambición deportiva y sorprendió al revelar al crack que ficharía y no... no es Neymar.

“En julio se resolverá lo mío. Pero ahora estoy centrado en la Liga, la Champions League y la Copa del Rey, eso es lo más importante”, comentó el joven crack. Además, afirmó que es “inviable” que alguien pueda ficharlo y que en Barcelona se siente “perfecto”. “Creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club”, añadió.

En cuanto a su rendimiento en LaLiga, Yamal se mostró tranquilo a pesar de no haber marcado aún en la competición, comparando su situación con la de Vinicius, quien también tardó en marcar en la liga pero logró hacerlo en la Champions. “Todo me llega. Pero mira a Vinicius, también le pasa lo mismo, pero marcó en Champions. Es una tontería, cuando marquemos dirán que no damos asistencias. En mi caso, mientras el equipo gane y vayamos primeros en LaLiga, soy feliz”, expresó.

El joven atacante también mostró su ambición por ganar todos los títulos posibles esta temporada, destacando que el Barcelona está en una posición privilegiada para lograrlo. “La clave para remontar ha sido pensar en sacar los 3 puntos. Las victorias que te dan la Liga son las de 1-0”, afirmó, mostrando optimismo de cara a la recta final de la temporada. Además, se mostró convencido de que el Barcelona tiene el potencial para ganar la Champions, con el Liverpool como único rival más fuerte.