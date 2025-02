”Entones vete de cara, no pasa nada, si tú a mí también me caes mal, si ya lo sabes, pero no vengas de buenas. ¿A quién prefiero de los dos? Pues a Vinicus, porque ya sé cómo es”, explica.

“Me cae mejor Vinicius que Bellingham porque a Vini lo ves que es caliente como yo, pero el otro va por detrás. Si no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si vas de señorito y luego por detrás insultas... eres un falso”, aseguró Maffeo en los micrófonos de ‘La Zona 10’.

Maffeo también cuenta que deseaba marcharse del club. “Yo me quería ir porque sentía que aquí ya no estaba bien en lo personal. Llegó Jagoba y en la primera charla que tuve con él le dije que me quería ir. Gracias a él y a los compañeros se dio la vuelta a la situación. Ahora soy feliz”.

Y añade: “Yo hago mi trabajo que es ser futbolista. Voy con gente normal porque es lo que me produce felicidad. Tampoco me gusta vestir de marca. Me gusta estar con gente y hacer lo que quiero”.

Para cerrar, Maffeo admite que ha podido controlar sus emociones. “Cuando me separé lo pasé mal y no paraba de lesionarme. Por esto me puse en manos de profesionales. Ahora que me mandan algún mensaje me da igual. Me llegan 1.000 al día. Al principio te calientas, luego ya no”.