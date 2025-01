Lamine Yamal nombró a su verdadero ídolo y no es Messi: “Fue increíble verlo, él era algo totalmente diferente”

Lamine Yamal está ahora en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España ante Athletic Club. El atacante superó a tiempo el traumatismo en el tobillo derecho que sufrió durante el partido contra Leganés, disputado el 15 de diciembre.

No obstante, Hansi Flick no desveló si jugará de inicio o no. “Creo que ha entrenado tres o cuatro veces. Está listo, puede jugar mañana”, dijo el entrenador alemán del Barcelona en la previa del encuentro.