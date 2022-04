Laporta explota tras lo ocurrido en el estadio Camp Nou en el Barcelona-Eintracht: “Ha sido una vergüenza”

“Lo más preocupante es que ha sido una vergüenza lo que ha pasado. No se puede volver a repetir. Tenemos buena parte de la información y necesitamos tiempo para procesarlo y tomaremos medidas. Es indignante y vergonzoso lo que ha pasado”, dijo Laporta sobre el ingreso masivo de los hinchas alemanes.

“No podemos evitar determinadas situaciones, pero a partir de ahora habrá que ser más estrictos. No permitir situaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia. Tenemos la información de seguridad y tiketing. Todo apunta a unas situaciones que no deberían haberse producido. Tomaremos medidas y explicaremos las medidas. Como culé me siento avergonzado de ver tantos aficionados del rival y menos de los nuestros. He sentido vergüenza y lamento lo ocurrido”, agregó.