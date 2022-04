Xavi Hernández tras la nueva debacle europea del Barcelona: “No es un fracaso, esa palabra no nos gusta”

Barcelona dijo adiós a la Europa League tras caer 3-2 ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou en los cuartos de final. Xavi Hernández, DT azulgrana, habló en conferencia de prensa tras la dura eliminación en este certamen europeo, donde eran los grandes favoritos para ser campeones. Lo que dijo Xavi en conferencia de prensa: El partido “Hemos tirado de la heroica, pero insuficiente. No hemos jugado de la mejor manera, no hemos estado bien. Han salido bien a la contra y han marcado un golazo con una pérdida tonta nuestra. Mazazo tras mazazo. Es una decepción muy grande. Es una pena porque teníamos esperanzas en esta competición. Hay que felicitar al Eintracht. Se lo merece. No hemos sabido generar a pesar de tener el control del balón”. Ver: El megacontrato del Real Madrid para convencer a Mbappé Control del partido “El control lo hemos tenido, pero no hemos sabido hacerles daño. Habíamos hablado de las pérdidas y un gol viene de una pérdida. Son errores que se pagan. Nos vamos decepcionados. A centrarse en LaLiga”. Contradice las palabras de Araujo sobre que es un fracaso “No (es fracaso), lo hemos intentado. La palabra fracaso no nos gusta mucho a nosotros, no lo contemplamos así. Si hay fracaso, que haya aprendizaje, pero no lo veo así. Es una decepción muy grande. El objetivo es entrar en Champions y sigue vivo”.

Aficionados alemanes en el Camp Nou "Es una evidencia que el ambiente no nos ha ayudado. Esto parecía una final, con el campo dividido. El club lo está chequeando. Ha sido un error de cálculo nuestro, está claro". El trabajo de Mingueza "Creo que Mingueza no ha estado mal. No vamos a focalizar en un jugador la eliminación. No hemos estado bien ni en la ida ni en la vuelta. Les felicitamos y les deseamos lo mejor. No hemos estado bien. Hemos estado como últimamente y no hemos pasado". Afición culé abandona, Adama Traoré destrozado, Xavi y sus constantes reclamos La lesión de Pedri "Me preocupa Pedri, a ver lo que tiene. Es una muy mala noticia". Lectura "Es una noche fatídica para nosotros porque teníamos esperanzas, pero creo que este es el camino". Alemanes en la grada "Es decepcionante. Habíamos hablado con los jugadores en la previa y esperábamos que la afición estuviera ahí. Damos las gracias a los que han venido. El partido parecía una final, con la mitad de las entradas para ellos y la mitad para nosotros. Era un día que necesitábamos un ambiente y me ha parecido decepcionante".