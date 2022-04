Irrechazable: El nuevo megacontrato que ofrecerá el Real Madrid a Mbappé para cerrar su fichaje

El as bajo la manga que tiene el Real Madrid trata de un megacontrato. Los blancos le ofrecerían a Kylian Mbappé un salario de 50 millones de euros por temporada, es decir 100 millones brutos, según Mundo Deportivo.

Por otra parte, hay que mencionar que el PSG ha firmado un acuerdo millonario con la empresa GOAT y en la presentación del mismo no figura su gran estrella, Kylian Mbappé.

En las imágenes de la presentación del nuevo patrocionador aparecen Neymar y Messi, pero no Mbappé. Los rumores hablan de que el francés no sale debido a que ha decidido jugar en el Real Madrid la próxima temporada, pero de momento solo hay un razón oficial.

El motivo por el que no aparece Mbappé es simplemente contractual. Los jugadores que terminan su compromiso legal con el club a final de temporada no aparecen en las promociones por el mero hecho de que en junio puede que ya no formen parte del equipo.