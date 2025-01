Laporta ha recordado que “la obra de gobierno” de su junta se centraba en cuatro pilares: el incremento de ingresos, la reducción de gastos, “sobre todo de la masa salarial de la plantilla deportiva”, el no poner “en riesgo” el modelo de propiedad y que la recuperación económica no obligase a los socios “a rascarse el bolsillo”.



“No desvelo las conversaciones privadas, pero puedo decir que estoy muy agradecido a los clubs que no se han posicionado en contra. Podemos ser rivales en el campo, pero de la mano en otros asuntos. No me ha sentado bien los que se han pronunciado en contra. Estoy agradecido a los que no lo han hecho, deben tener unos servicios jurídicos que saben de la legalidad”, aseguró el presidente.

“Pero no quiero entrar en aspectos técnicos. Respeto la posición de todas las partes. No desvelo lo que hablé con Florentino, hablamos de la Supercopa en Arabia, que hay que mejorar algunos aspectos... aunque la organización fue muy buena. El desplazamiento, estar una semana allí... tal vez deberíamos estar mejor remunerados y sacar más provecho. El ambiente era de concordia, sabían que el tema estaba muy latente...”, sentenció Laporta.