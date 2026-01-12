Laporta se pronuncia sobre el polémico gesto de Mbappé tras la Supercopa: "Deben estar muy jodidos"

Sobre esto fue consultado <b>Joan Laporta</b> en la RAC-1 en medio los festejos. "Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", declaró el presidente del <b>Barcelona</b>.También aseguró que, tras el primer Clásico de la temporada que terminó con victoria de los blancos en el Bernabéu, hay cierta tensión entre ambas plantillas."Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Deben estar muy jodidos y hubo esa reacción", sostuvo.