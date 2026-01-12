Internacionales

Laporta se pronuncia sobre el polémico gesto de Mbappé tras la Supercopa: "Deben estar muy jodidos"

El presidente del Barcelona dio su opinión por la reacción que tuvo el delantero del Real Madrid durante la premiación.

  • Laporta se pronuncia sobre el polémico gesto de Mbappé tras la Supercopa: Deben estar muy jodidos
2026-01-12

Kylian Mbappé no pudo evitar la caídad del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa española. El delantero francés aún no se encuentra en óptimas condiciones y salió del banquillo para disputar los últimos minutos del partido sin mucho que aportar.

Tras perder el Clásico y recoger la medalla de subcampeón, 'Kiki' tuvo un polémico gesto que no tardó en viralizarse por las redes sociales. Le pidió a sus compañeros abandonar el césped y evitar hacerle el pasillo al equipo azulgrana como reconocimiento por salir campeón.

En Barcelona lo 'odian': el feo gesto de Mbappé con sus compañeros del Real Madrid tras perder la Supercopa de España

Sobre esto fue consultado Joan Laporta en la RAC-1 en medio los festejos. "Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", declaró el presidente del Barcelona.

También aseguró que, tras el primer Clásico de la temporada que terminó con victoria de los blancos en el Bernabéu, hay cierta tensión entre ambas plantillas.

"Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Deben estar muy jodidos y hubo esa reacción", sostuvo.

Raphinha destroza al Real Madrid: los memes que dejó la final de la Supercopa española

Para sentenciar, Laporta explica que el gesto de Mbappé podría nacer de la frustración por la derrota, y cree que favoritismo con el que llegaba el Barca a la final de la Supercopa tendría algo que ver.

"Ellos se imaginaban que nosotros teníamos más opciones de ganar este partido, pero lo pudieron constatar sobre el campo y eso, al final, es jodido. Ves lo que hay", cerró.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Supercopa
|
Mbappé
|
Laporta
|
Barcelona
|
Real Madrid
|