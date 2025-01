¿Lo regañó? Laporta se reúne con Raphinha tras sus duras declaraciones previo a la Supercopa de España

El Barcelona se cayó a finales del 2024 y el clima no es el mejor. La tensión está en cada rincón y la realidad es que la directiva no acepta más errores propios. La situación que están viviendo con Dani Olmo y Pau Victor desmoronó el buen inicio de temporada.

En ese contexto, Raphinha echó sal en la herida. El brasileño habló en conferencia antes de jugar la Supercopa de España ante Athletic Club y dio una respuesta que todavía retumba en las oficinas del Barça.

“No te puedo decir que no, porque si no te estaría mintiendo y no me gusta mentir o contar historias. La verdad es que si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que está Pau y Dani, quizá me pensaría si sería lo mejor estar aquí. Pero cuando he venido antes de fichar sabía la situación del club y esperé hasta el último momento”.

“La verdad es que es una situación complicada. Solo quien está en esta situación te puede decir lo que siente o puede decidir sobre su futuro. Es una situación en la que hay que esperar a ver lo que va a pasar. Es bastante difícil de lidiar”, añadió el jugador.