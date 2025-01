Raphinha sacude al Barcelona: “Si yo estuviera en otro club, quizás me pensaría si lo mejor es estar aquí”

Supercopa de España

“Un título le da confianza a cualquier equipo. Nosotros tenemos que estar listos para pelear por todo. Tenemos la oportunidad para ganar el primer título del año. Nos dará mucha confianza”.

Dani Olmo y Pau Víctor

”Es una situación bastante complicada. Nosotros nunca queremos pasar estos momentos, son complicados para nosotros y para ellos, que no saben si jugarán o no. Estamos intentando que no sea tan difícil para ellos. Esperemos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible para que vuelvan a jugar con nosotros”.

¿Afecta lo de Olmo y Pau Víctor?

“Sí, no te puedo decir que no. Estaría mintiendo y a mí no me gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación de Pau y Dani, quizás pensaría si lo mejor sería estar aquí. Cuando llegué aquí, sabía la situación del club, sabía que tenía un tanto por ciento de oportunidad de jugar con esta camiseta y esperé”.

¿Qué harías en la situación de Olmo y Pau Víctor?

“Es una situación complicada. Sólo quien está en ella te puede decir lo que está sintiendo. Hay que esperar para ver qué pasa. El club está bastante positivo con que las cosas se resuelvan lo más rápido posible, pero es una situación complicada. Para Dani y para Pau es bastante difícil”.

Batalla legal, ¿confías en el club?

“Tenemos que confiar en que esto se resuelva rápido. Tenemos que esperar. La verdad es que sabíamos lo mismo que vosotros. Intentamos estar concentrados para hacer nuestro trabajo. Espero que las personas que tengan que resolver esto lo puedan hacer y nos den buenas noticias rápido”.

Estado físico

“Ya empezamos el año con una victoria muy importante. Estoy mucho mejor, tengo alguna molestia pero qué jugador de fútbol no tiene molestias. Ya me encuentro bien y espero poder ayudar al equipo en el próximo partido”.

Derrota contra el Atlético

“El fútbol muchas veces es bastante injusto. Hicimos un gran partido contra el Atleti, pero perdimos. El fútbol es así. Estamos ya centrados en el partido contra el Athletic al 100%, en cometer el menor número de errores posible”.

Bache de resultados

“Es complicado decir un porqué. En el fútbol nunca se está al 100% durante toda la temporada, hay bajones y nosotros bajamos el nivel a final de año. Pero hemos vuelto a hacer buenos partidos y queremos seguir en esa dinámica”.

Futuro de Ronald Araujo

“Eso te lo tiene que contestar él. Yo no tengo nada que decir, es una situación personal. Sólo pueden decirte algo él y el club”.