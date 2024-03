Revela el técnico que quiere fichar por Barcelona: “Me insiste, pero vamos a esparar la decisión de Xavi”

“Yo a Xavi le digo: ‘Desde que lo has dicho ya está, has vuelto a ganar’. Y nos guiñamos diciendo que puede pasar algo”, asegura Laporta.

Y agregó en la misma línea: “ A mí me gustaría que siguiera , ya se lo dije en su momento cuando el dijo lo de la presión y tal”.

“Pini Zahavi sí me insiste por Flick, pero quien quiera venir deberá esperar hasta el final. No vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión”, comentó el presidente.

Zahavi es el agente de Hansi Flick, técnico que se encuentra sin trabajo tras dejar a la selección de Alemania y que es uno de los candidatos que se ha manejado para tomar el puesto de Xavi.