Lautaro Martínez señala al equipo que lo rechazó: “Me echaron diciendo que no tenía potencia ni velocidad”

Previo al penúltimo partido del 2024 este lunes contra el Como, Lautaro concedió una entrevista para el Corriere della Sera y explicó cómo fue aquella complicada situación con el ‘Xeneize’.

“Mis padres trabajaban todo el año para poder darnos algo a mi hermano y a mí. Tuvimos momentos difíciles, no teníamos el dinero para el alquiler y vivíamos en una casa que nos prestaron. Estas son cosas que permanecen dentro de ti y te unen a tu familia”, recuerda Martínez sobre sus inicios.

“Cuando era niño no tenía nada. A veces no sabía dónde dormiría por la noche. Estas son cosas que me marcaron como hombre y todo lo que pasé trato de transmitirlo en el campo. Fuera del fútbol, siempre trato de ayudar y estoy feliz de visitar a los niños que no están bien. Entiendo lo que viven, sus dificultades”, añadió.