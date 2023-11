Lewandowski habla de su bronca con Lamine Yamal: ¿mala relación en el Barcelona?

En las imágenes se aprecia que Lamine se disculpa con su compañero por terminar una jugada con un disparo que detuvo el portero, cuando el ‘9’ azulgrana consideraba que estaba en mejor posición para rematar.

El joven atacante, de 16 años, se acerca a Robert para pedirle perdón con la mano, pero éste le niega el saludo y lo termina ignorando.

“La situación es solo una coincidencia. Es una situación normal en el campo entre dos jugadores que se gritan entre ellos. No hay mala sangre ni malas intenciones entre yo y Lamine. Todo está bien y no hay nada oculto en esta situación. Realmente no hay nada que comentar en todo esto”, respondió Lewandowski en conferencia, tras sumarse a la concentración de Polonia.