Lewandowski se destapa: Qué pasó en el cruce con Messi, la Europa League y revela si jugará otro Mundial

Tras concretar el fichaje, me sentí muy feliz de estar aquí, de unirme al Barça. Los tres o cuatro primeros meses fueron muy bien en LaLiga y somos líderes, aunque los primeros partidos en enero van a ser muy importantes. Solo en la Champions no jugamos de la manera que quisimos. También es cierto que tuvimos muchas lesiones tras el parón internacional, cinco o seis y la mayoría defensas. Eso nos hizo perder un poco el ritmo y nuestro estado de forma. Si no tienes estabilidad atrás, se hace difícil. Y en la Champions incluso más. Cometimos también algunos pequeños errores que nos hicieron perder partidos y tuvimos algo de mala suerte. Con todo, no pudimos competir ante el Inter y el Bayern, pero en LaLiga estamos ahí y debemos estar contentos de lo que hicimos. Sabemos que podemos mejorar y progresar y hay que pensar que podemos jugar mucho mejor.

Ya sé que lo he ganado todo con el Bayern, pero para mí dar un nuevo paso en mi carrera, ir hacia adelante... ser parte del Barça... No es solo por el club, sino también a nivel personal... Es un desafío. Ganar, que vuelva a ser el mejor club, con los mejores jugadores, jugando el mejor fútbol... Quería ser parte de este momento y no solo quiero vivir la experiencia, sino también aportar mi calidad, mis recursos. Sé que puedo estar a este nivel los próximos tres años porque llevo trabajando así diez o quince años, para jugar lo máximo posible. No me siento mayor que mis compañeros, no por un tema de edad. Mi físico es muy bueno y hay diferentes formas de sentirlo. El Barça es un desafío enorme y quería ser parte de este nuevo proyecto.

No, no me ha sorprendido demasiado. Cuando vine sabía que el Barça es un club enorme, pero tengo experiencia. Por supuesto, hay cosas diferentes respecto a otros clubs y lo que ves alrededor del mundo. Aquí en cada esquina ves lo grande que es este club y estoy muy ilusionado, pero me lo esperaba. Sabía que habría muchos medios de comunicación y periodistas hablando del Barça.

Sin mirar atrás, solo al frente.

Sí, claro porque si lo has ganado todo, necesitas encontrar nuevas sensaciones, nuevos desafíos, experiencias... Y ahora todo lo que estoy viviendo me lo llevaré conmigo, no solo durante mi carrera como futbolista, sino que me será para toda la vida.

Pues lleva unos cuantos goles ya. ¿Esperaba marcar tantos?

Para mí era importante marcar goles, pero no me planteaba si podía llegar a un número en concreto. Eso sí, sabía que tenía que seguir marcando y apretar porque los primeros meses iban a ser más difíciles que el resto de la temporada. Por eso tenía que estar muy concentrado desde el primer día, desde el primer minuto, en cada entrenamiento. No quería perder el tiempo. Ahora miro al futuro y veo que mi adaptación será más fácil y las cosas quizás incluso vayan mucho mejor.

Sí, así me siento. Ahora que estuve en el Mundial y he estado lejos del club y de la ciudad, cuando he vuelto he sentido que volvía a casa, eso significa mucho para mí y quiere decir que soy muy feliz de estar aquí, en esta ciudad y en este club.

¿Qué le pasó con Gil Manzano?

Con el árbitro no pasó nada. Solo que me enseñó las dos amarillas, eso es todo. Pero la razón por la que me han castigado con tres partidos no tenía nada que ver con el árbitro, sino conmigo y con el técnico. Es todo lo que puedo decir.

¿Qué significaba aquel gesto?

Una o dos semanas antes estuvimos charlando con Xavi y me dijo que tenía que vigilar si el árbitro me enseñaba una amarilla, pero aquello solo fue un gesto para expresar que no podía entender lo que estaba pasando. Lo habíamos hablado y era algo entre Xavi y yo. No entendía nada.

Un castigo muy duro.

Es difícil porque siento que tres partidos son demasiado por lo que hice. Eso seguro. Y es doloroso no poder jugar tres jornadas por eso.

LaLiga es prioritaria, pero hay tres títulos más en juego. ¿Se puede?

La Supercopa solo son dos partidos, espero. La semifinal y la final. Podría ser el primer título este año y el primero para mí en el Barça. Pero si quieres competir al máximo nivel, tienes que pensar siempre en ganarlo todo, pensar que es posible. Por supuesto que es muy difícil, pero tienes que pensar en ello. Si tienes la oportunidad, tienes que estar ahí para aprovecharla. Hay que demostrar en el campo que estás preparado. Hay que pensar así y no importa cuántos partidos haya. Si estás cerca, nunca puedes rendirte.

¿La Europa League define el nivel real de este Barça?

Si la jugamos, también queremos ganarla. El primer partido será ante el Manchester United y será muy duro, pero ganar el título es un camino largo, por lo que primero que hay que hacer es pensar en ganar el primer partido. Lo que pase después... no puedes estar pensando en la final o en más adelante porque te distraes.

No tienen suerte con los sorteos.

Ya, hasta ahora. Pero, si compites con el Manchester United y ganas, quiere decir que eres un equipo muy fuerte. Y ya puedes pensar en el siguiente. Hay que estar preparados para estos partidos.

¿Su reto es ganar la Champions?

Por supuesto, ganar la Champions con el Barça sería un sueño, pero también quiero LaLiga, es uno de nuestros objetivos esta temporada.

¿Cómo lleva la presión?

Convivo con la presión desde hace muchos años, así que no, para mí... ya sé que hay mucha presión, pero no es nada nuevo para mí. A veces incluso necesito algo de adrenalina para salir al Camp Nou, por ejemplo, si el partido está ajustado. Y cuando entras al estadio y notas esa energía extra... Eso significa mucho para mí.