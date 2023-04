La sorpresiva revelación de Lewandowski previo al clásico Barcelona-Real Madrid de Copa del Rey

“Si me quedaba en el Bayern habría sido por obligación y no por alegría”, dijo el delantero polaco, que no oculta su felicidad de haber salido en verano pasado para vestir la elástica azulgrana.

En cuanto a su época como futbolista del conjunto bávaro, reconoció que sus mejores días fueron cuando lo entrenó Hansi Flick. “Mientras Hansi fue entrenador en Múnich, viví mi mejor época en el Bayern. Lo ganamos todo, pude cumplir mi sueño de conseguir la Champions League”, expresó.

“Con él todo fue genial, mostramos un gran rendimiento y ganamos títulos, y también se fue al final. Desde mi punto de vista, fue un poco extraño, difícil de entender. Pero así es el negocio, yo solo formo parte de él”, sostuvo Robert.