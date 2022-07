Las palabras de Lewandowski para Benzema y destapa el verdadero motivo de su salida del Bayern: ‘‘Ese era el problema’’

Robert Lewandowski afirma que la decisión de marcharse del Bayern Múnich fue suya y acusó a los directivos del club alemán de mentir sobre él. La posible llegada de Haaland, que al final se fue el Manchester City, habría molestado al polaco, pero el delantero lo deja claro en una entrevista con ESPN.

Además, el goleador habla de su incorporación al Barcelona, donde este sábado disputarán su último partido amistoso por Estados Unidos. Tampoco quiere compararse con Karim Benzema, a quien considera un futbolista ‘‘increíble’’.

Salida del Bayern ante la posible llegada de Haaland

‘‘La decisión de salir no es por eso. Alguna gente no dijo la verdad y para mí siempre fue importante ser claro. Ese era el problema. Al final algo no funcionó bien conmigo y vi que era el momento de irme del Bayern al Barcelona”.

¿Mintieron sobre su salida?

“Todo lo que sucedió en las últimas semanas fue mucha política. El club trató de encontrar los argumentos para venderme a otro. Quizá los aficionados y yo tuvimos que aceptar eso aunque se dijeron un montón de tonterías falsas sobre mí’’.