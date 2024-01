La dura respuesta de la Ligue 1 de Francia para Cristiano Ronaldo: le dieron donde más le duele

Cuando estaba por recibir el premio al mejor goleador del 2023, el capitán del Al Nassr desató una polémica al asegurar que el fútbol árabe ya está por encima del francés, donde todavía juega Kylian Mbappé y hasta hace unos meses lo hacía Leo Messi.

“Soy honesto, la liga de Arabia no es peor que la liga de Francia. Allí hay dos o tres equipos de buen nivel, en mi opinión, pero ahora mismo creo que la liga árabe es mejor que Francia y además tenemos margen de mejora. No importa lo que vayan a decir, es mi opinión y hoy en día somos mejores, después de estar un año aquí en Arabia. Creo que la Saudí Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia Saudita estará orgullosa”, afirmaba Ronaldo.

Lógicamente, en Francia esto no cayó nada bien, ya que fue un ninguneo público y tampoco están de acuerdo con lo que dijo. Para muchos expertos, el objetivo de Cristiano fue ridiculizar a la Ligue 1 en medio de toda la controversia por ver a Messi ganando el Balón de Oro y The Best (se incluyó sus partidos en Ligue 1).