Scaloni ignora las declaraciones de Raphinha y pone de ejemplo a Messi: "Esa es la imagen que nos tiene que quedar"

Como previa al partido, Lionel Scaloni , DT de la Albiceleste habló en conferencia de prensa y no esquivó los temas calientes del encuentro. Le preguntaron sobre las chicanas de algunos jugadores brasileños en los días previos, pero Scaloni no se enganchó.

“No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero sí más o menos me han comentado. Es un Argentina vs. Brasil y siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol”, expresó el técnico.

Y ahí fue cuando sacó a relucir una imagen que para él lo dice todo: Messi y Neymar sentados juntos en la escalera del Maracaná después de la final de la Copa América 2021.