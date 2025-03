Endrick revela su mayor temor por la falta de oportunidades que le da Ancelotti en el Real Madrid: "Tengo miedo..."

Al ser interrogado por el exjugador del Barcelona y campeón del Mundial de Estados Unidos 1994 sobre cuál es la sensación de poder decidir un título mundial para Brasil, Endrick admitió que su temor es no poder acudir a la cita.

El atacante brasileño Endrick afirmó en una entrevista al programa de televisión del exfutbolista Romário que tiene miedo de no ser convocado para el Mundial 2026 , por ser reserva en el Real Madrid , aunque reconoció que no le incomoda esa situación porque tiene a "los tres mejores del mundo".

"Para decir la verdad, lo que pasa es que tengo miedo de no ir al Mundial. Tú también pasaste por eso. Mi padre me contó que tú esperabas ir (al Mundial de Francia 1998) y no fuiste. Entonces yo tengo miedo", respondió Endrick.

El atacante de 18 años aseguró su sueño es disputar el Mundial y ayudar a Brasil a conquistar su sexto título.

Endrick no fue incluido en las últimas convocatorias de Brasil para partidos por las eliminatorias mundialistas y sólo fue llamado a última hora para los compromisos del pasado jueves con Colombia y de este martes con Argentina para sustituir al lesionado Neymar.

El joven atacante ha anotado 6 goles en 28 partidos con el Real Madrid, pero por lo general no está en el once titular, y teme que la falta de oportunidades en el club amenace su posible convocatoria para el Mundial.