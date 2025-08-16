Internacionales

Técnico del Liverpool sorprendió con su frase sobre Diogo Jota tras el triunfo: "Le dije a mis jugadores después del partido..."

Los 'Reds' se llevaron los tres puntos y Arne Slot hizo una reflexión sobre el difunto futbolista portugués.

El campeón Liverpool comenzó la Premier League 2025-26 con un contundente triunfo sobre Bournemouth en Anfield (4-2). Los 'Reds' saben que clubes como Chelsea, Arsenal, Manchester United y Manchester City harán lo imposible por conseguir el título, y era necesario arrancar con una victoria.

Sin embargo, todo quedó un tanto opacado por la reflexión que hizo Arne Slot tras el partido y que pocos esperaban. El DT aseguró que cuando el duelo estaba igualado 2-2 quería contar con Diogo Jota, futbolista portugués que murió el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico.

"Se lo dije a mis jugadores después del partido. La verdad es que cuando estábamos empatados y faltaba poco para el final, siempre miraba al banquillo y pensaba en meter a Diogo Jota. Hoy ya no puedo hacerlo. Ganamos con Anfield", explicó el entrenador.

"Me hubiese encantado meter a Diogo Jota, pero no pude hacerlo por terribles razones. La afición y los jugadores estuvieron ahí. Hicieron lo que él hizo muchas veces por nosotros en el pasado", sentenció Arne Slot.

Las declaraciones del estratega no tardaron en viralizarse por las redes sociales y despertó algunos cuestionamientos por semejante reflexión.

Durante el partido hubo más de un homenaje para Jota, todo Anfield se acordó del portugués. De hecho, Mohamed Salah acabó llorando de tristeza por el momento que le tocó vivir luego del compromiso.

Cabe recordar que Liverpool determinó que se le pagará a la familia de Diogo los dos últimos años íntegros de su contrato y ayudará a mantener a su esposa y financiar la educación de sus hijos hasta la universidad.

Además, la entidad inglesa retiró el dorsal 20 por el resto de su historia, por lo que ningún futbolista volverá a llevar ese número. Si bien esto no calmará el dolor ni la tristeza por la pérdida del jugador, la realidad es que el club ha estado a la altura de las circunstancias y ha demostrado un nivel de tacto humano absoluto.

