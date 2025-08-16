Técnico del Liverpool sorprendió con su frase sobre Diogo Jota tras el triunfo: "Le dije a mis jugadores después del partido..."

Durante el partido hubo más de un homenaje para <b>Jota</b>, todo Anfield se acordó del portugués. De hecho, <b>Mohamed Salah</b> acabó llorando de tristeza por el momento que le tocó vivir luego del compromiso.Cabe recordar que <b>Liverpool </b>determinó que se le pagará a la familia de <b>Diogo </b>los dos últimos años íntegros de su contrato y ayudará a mantener a su esposa y financiar la educación de sus hijos hasta la universidad.Además, la entidad inglesa retiró el dorsal 20 por el resto de su historia, por lo que ningún futbolista volverá a llevar ese número. Si bien esto no calmará el dolor ni la tristeza por la pérdida del jugador, la realidad es que el club ha estado a la altura de las circunstancias y ha demostrado un nivel de tacto humano absoluto.