Bombazo del Liverpool: se fija en el sucesor de Salah y quieren pagar 110 millones por su fichaje

Antes de hacer historia ganando la Bundesliga, Xabi Alonso fue preguntado por el nivel de Florian Wirtz y no dudó en elogiarlo. El alemán se ha convertido desde la temporada pasada en el futbolista a seguir y varios clubes buscarán ficharlo en el próximo mercado de verano.

“¿Qué jugadores del Leverkusen tienen potencial para jugar en el Real Madrid? Debería tener una visión más global, pero pienso en Florian Wirtz. Creo que podría encajar perfectamente. Messi es tan bueno porque sabe cómo y cuando tiene que dar los pases. No se trata de hacer siempre el movimiento más bonito sino el mejor y más inteligente. Florian puede hacerlo y lo hace. Por eso es también tan bueno y distinto al resto”, explicaba el técnico del Leverkusen.

Desde la directiva son conscientes que las grandes potencias como Real Madrid, PSG y Manchester City están siguiendo de cerca la evolución del jugador. Sin embargo, la postura del club es convertir a Wirtz es uno de los jugadores más caros de la historia.

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, dialogó con Radio Maraca sobre el medicampista. “En el mundo del fútbol no se puede decir que nunca se venderá a nadie, pero no venderíamos a Wirtz por menos de 150 millones. Yo lamento haber hablado hace un tiempo y tasarlo en 150 millones de euros. Para nosotros no tiene precio”.