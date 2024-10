Luis Enrique pudo volver al Barcelona y el ‘dardo’ para Xavi: “Hice una pregunta y no hizo falta ni que me contestaran”

Tras enterarse que regresaría a la que fue su casa, el técnico señaló que tuvo opciones para volver a tomar las riendas del club catalán meses antes.

“De hecho, el año pasado, hubo contactos con el Barça. Hubo contactos de la directiva con el calvo (De la Peña, su representante). Y les hice una pregunta: Dile a este que me quiere, para saber si es de verdad, ¿si Xavi gana la Liga y la Copa lo cambian? No hizo falta ni que me contestaran. Si yo hubiera esperado, ahora estaría claramente con opciones de entrenar”, indicó Luis Enrique.

Todo apunta a que esos contactos se habrían producido durante la campaña 2022-23, concretamente después de que el Barcelona cayera eliminado de la Champions en la fase de grupos por segundo año al hilo.