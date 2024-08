Luis Enrique no cuenta con ellos y PSG los pone en venta: las tres salidas que anunciaría el club

El PSG sigue en fase de preparación aunque no de la mejor forma. Han disputado apenas dos amistosos de pretemporada y la Ligue 1 arranca este viernes 16 de agosto. Precisamente, el equipo parisino abre el telón jugando en casa de Le Havre .

En el apartado de fichajes, la maquinaría va lenta pero segura. Llegaron el portero Safonov desde Rusia, Joao Neves desde Portugal y William Pacho, ecuatoriano desde la Premier League. Se espera algún gran refuerzo en la delantera, con Victor Osimhen como deseo de Luis Enrique.

No obstante, también se trabaja en las bajas. El técnico asturiano tiene claro quiénes son los jugadores que no entran en sus planes: Manuel Ugarte, el uruguayo que llegó apenas un año atrás. Tiene una oferta del Manchester United, pero por ahora no se avanzó más.

Ahora surgieron los nombres de otros dos descartes: Milan Skriniar y Danilo Pereira. El central eslovaco, que como Ugarte se sumó al equipo el curso pasado, apenas jugó atormentado por lesiones y nunca se ganó la confianza de Luis Enrique.