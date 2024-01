La postura de Luis Enrique sobre una salida gratis de Mbappé al Real Madrid ¿Cómo lo va a gestionar?

Llegado a mediados del año pasado para ser la imagen del nuevo proyecto del París SG, más ofensivo y menos dependiente de las estrellas, el técnico español Luis Enrique Martínez aún no ha logrado modelar el equipo a su filosofía, pero este miércoles podría sumar su primer título en Francia, con el Trofeo de los Campeones (supercopa) frente al Toulouse.

El exseleccionador español, de 53 años, está tratando de aplicar la misma filosofía de juego que implantó cuando dirigió al Barcelona o a La Roja: “Soluciones infinitas en ataque, un equipo que domine, que el rival se adapte a nosotros y no al revés”, recordó en noviembre, asegurando que su equipo “aún está al inicio de ese proceso”.

De poco o nada servirá todo ello si no se materializa en títulos y el llamado Trofeo de los Campeones es la primera ocasión que tiene Luis Enrique para inaugurar su palmarés en Francia.





Luis Enrique siempre ha defendido el colectivo, por encima de las individualidades, y la gran estrella del PSG, Kylian Mbappé, lo sufrió en propias carnes cuando, tras anotar los tres goles en la victoria ante el Reims, su técnico le pidió “ayudar más al equipo”.

La situación contractual de Mbappé, que acaba contrato en junio de 2024 y que a partir del 1 de enero ya puede firmar por el club que desee, seguramente influya en el rendimiento del delantero y, por consiguiente, del equipo.

“¿Cómo lo voy a gestionar? Como siempre he hecho hasta ahora (...) No es un aspecto que dependa de mí, no soy la persona más indicada para responder a esta pregunta”, respondió el técnico este martes.