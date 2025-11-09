¡Goleada en la Premier! Manchester City humilló al Liverpool en los 1,000 partidos de Pep Guardiola como DT

Manchester City goleó al Liverpool este domingo en el Etihad Stadium por la jornada 11 de la Premier League (3-0), en una tarde lluviosa y especial para Pep Guardiola que cumplió los 1,000 partidos como entrenador.

Liverpool llegaba inspirado a este partido tras derrotar al Real Madrid en la Champions el pasado martes, pero se vio superado con los goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku.

Las emociones en el campo de los 'Cityzens' comenzaron desde los 12 minutos cuando Erling Haaland falló un lanzamiento penal, atajado por Mamardashvili, pero el noruego tendría su revancha al 29' tras conectar de cabeza un centro desde la derecha y abrir el marcador.

El delantero de 25 años es el máximo goleador del certamen con 14 anotaciones luego de 10 partidos disputados. Además registra una asistencia.

La escuadra local aumentó su ventaja al filo del descanso, cuando el español Nico González disparó con la derecha desde fuera del área para firmar un golazo (45+3).