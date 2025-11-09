Internacionales

¡Goleada en la Premier! Manchester City humilló al Liverpool en los 1,000 partidos de Pep Guardiola como DT

Tarde golazos en el Etihad Stadium como los tantos de Haaland, Nico y Doku.

2025-11-09

Manchester City goleó al Liverpool este domingo en el Etihad Stadium por la jornada 11 de la Premier League (3-0), en una tarde lluviosa y especial para Pep Guardiola que cumplió los 1,000 partidos como entrenador.

Liverpool llegaba inspirado a este partido tras derrotar al Real Madrid en la Champions el pasado martes, pero se vio superado con los goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku.

Las emociones en el campo de los 'Cityzens' comenzaron desde los 12 minutos cuando Erling Haaland falló un lanzamiento penal, atajado por Mamardashvili, pero el noruego tendría su revancha al 29' tras conectar de cabeza un centro desde la derecha y abrir el marcador.

El delantero de 25 años es el máximo goleador del certamen con 14 anotaciones luego de 10 partidos disputados. Además registra una asistencia.

La escuadra local aumentó su ventaja al filo del descanso, cuando el español Nico González disparó con la derecha desde fuera del área para firmar un golazo (45+3).

Cabe mencionar que antes la visita había empatado con el tanto del capitán Van Dijk a la salida de un córner. Sin embargo, el árbitro lo anuló por un ajustado fuera de juego de Robertson, quien tapaba a Donnarumma tras el cabezazo del neerlandés.

Para el segundo tiempo, Bradley metió un centro peligroso para Cody Gakpo, pero el delantero remató por encima de la cabaña y se perdía el descuento de manera increíble.

Sin embargo, el City no iba a perdonar el tercero. Una contra que terminó en los botines de Jérémy Doku, quien se quitó la marca de Konaté y luego disparó fuera del área con un derechazo al ángulo al 63'. El belga cumplió 100 partidos con la camiseta celeste y vaya forma de festejarlo.

De esta manera, Pep Guardiola celebra sus 1,000 partidos como entrenador y ahora descansará un par de días por el parón de selecciones en la última doble fecha fifa de noviembre.

Manchester City se subió a la segunda posición de la tabla con 22 puntos y se pone a cuatro del líder Arsenal. Liverpool, por su parte, baja hasta el séptimo puesto y se queda con 18 unidades tras sufrir su quinta derrota en la Premier.

La próxima cita para los 'Ciudadanos' será el sábados 22 cuando visiten el campo de Newcastle y los 'Reds' jugarán en ese mismo día en Anfield contra Nottigham Forest.

