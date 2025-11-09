¡Goleada en la Premier! Manchester City humilló al Liverpool en los 1,000 partidos de Pep Guardiola como DT

Cabe mencionar que antes la visita había empatado con el tanto del capitán <b>Van Dijk </b>a la salida de un córner. Sin embargo, el árbitro lo anuló por un ajustado fuera de juego de <b>Robertson</b>, quien tapaba a <b>Donnarumma </b>tras el cabezazo del neerlandés. Para el segundo tiempo, <b>Bradley </b>metió un centro peligroso para <b>Cody Gakpo</b>, pero el delantero remató por encima de la cabaña y se perdía el descuento de manera increíble. Sin embargo, el <b>City </b>no iba a perdonar el tercero. Una contra que terminó en los botines de <b>Jérémy Doku</b>, quien se quitó la marca de <b>Konaté </b>y luego disparó fuera del área con un derechazo al ángulo al 63'. El belga cumplió 100 partidos con la camiseta celeste y vaya forma de festejarlo.