Futbolista del Manchester United se peleó con Ten Hag: “He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo”

“Jadon, por su desempeño en el entrenamiento, no fue convocado. En el Manchester United hay que alcanzar un nivel cada día y podemos tomar decisiones en primera línea. Por eso, para este partido no fue seleccionado”, había explicado el entrenador sobre dicha situación.

Sancho luego respondió con una polémica declaración ahora eliminada en sus redes sociales que decía que las palabras de su DT no eran ciertas y que lo estaban convirtiendo en un “chivo expiatorio”.

“¡Por favor, no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas que sean completamente falsas”, decía el delantero inglés. “Me he comportado muy bien en el entrenamiento de esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré”, añadía.