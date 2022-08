Mbappé señala a los tres favoritos para ganar el Balón de Oro y su ‘dardo’ al Real Madrid: ‘‘Si no lo gana él, dejo de creer en ese premio para siempre’’

“¿Mi top 3? Yo diría Benzema, yo y Mané. Karim tiene 34 años, acaba de tener la temporada de su vida, ha ganado otra Champions en la que ha sido decisivo. Si no se lo lleva él, dejo de creer en el Balón de Oro para siempre”.

Kylian Mbappé aparece en la lista de los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2022. El delantero asegura que no es un trofeo que lo obsesiona, pero que le gustaría ganarlo. El francés tiene claro que lo único que lo motiva por ahora es conquistar la Champions Legue.

“La mañana de la última gala estaba nervioso porque unas horas más tarde iba a recoger su séptimo Balón de Oro. Tal vez estaba pensando en lo que iba a decir, cómo iba a levantar el trofeo. Le dije: ‘no es posible estar inquieto después de haber estado ahí en otras seis ocasiones’. Yo hubiera ido con un cigarro en la boca. Pero eso demuestra que conserva el alma de niño y que aún le emociona optar a ser el mejor. No se ha cansado”.

‘‘Es una gran mentira que al futbolista no le interese el Balón de Oro. Es hipócrita decir eso. Todos pensamos en eso. Hablamos de equipo, y de colectivo, porque de alguna manera sirve para camuflar nuestra ambición, pero es honesto reconocer que nos importa. Desde hace dos años soy un candidato más real al premio. Antes me conformaba con estar entre los diez primeros. Ahora, en cambio, estoy entre los cuatro o cinco más regulares’’.

‘‘Sí, por supuesto. Especialmente en los últimos ocho o nueve años. Es parte del puzzle. Tienes el apoyo de tus compañeros, de tu club, de tu entrenador... y tienes la pieza de comunicación y de presión. El Real Madrid sabe hacerlo muy bien . Casi todos los años consiguen convencerte de que su jugador es el candidato número uno . Y, aunque al principio no se le preste atención, seguro que cuando el estribillo se repite todos los días, sobre todo cuando se acerca el periodo de votación, puede tener su pequeña influencia...”.

Su primera nominación fue en 2017

‘‘Francamente fue un orgullo. Apenas era mayor de edad y ya se me asoció a esos grandes nombres. Puede parecer trivial, pero fue algo importante. Un paso adelante de verdad en mi carrera. De alguna forma fue mensaje que sirvió para decir que estaba entre los mejores. Me acreditaba como un futbolista de élite a ojos del mundo, y fue significativo pertenecer a esa lista con tan solo 18 años’’.

¿Hace cuánto ha querido ganar el Balón de Oro?

“Siempre he querido hacerlo temprano, sin poner límite a mis sueños. Quiero ganarlo y no me molesta admitirlo. Estoy convencido de que alzar el primero es el más complicado. Una vez haya entrado oficialmente en ese grupo tan selecto, será más fácil revalidarlo. ¿Por qué? Sencillamente porque este reconocimiento te permite ganar una legitimidad ante el gran público’’.

Las charlas en el vestuario por el trofeo

‘‘No hablamos del Balón de Oro en enero, pero hacemos comentarios cuando aparecen las listas. Después, a medida que se acerca la ceremonia, evidentemente es un tema de conversación en el grupo. Hacemos nuestras apuestas, debatimos sobre nuestras opiniones. También tenemos derecho. De todos modos no todos los futbolistas participan en estas charlas’’.