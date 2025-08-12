Kylian Mbappé hizo doblete: Real Madrid propinó paliza antes de encarar LaLiga 2025-26

Real Madrid cerró hoy su pretemporada goleando al WSG Tirol en Austria (0-4) antes de afrontar la LaLiga 2025-26 que arranca este viernes, aunque será hasta el próximo martes el debut de los blancos en el Bernabéu contra el Osasuna. Los goles del conjunto merengue en campo del modesto Tirol fueron obra del brasileño Militao, un doblete del francés Kylian Mbappé y otro tanto de Rodrygo cuando ya estaba por finalizar el encuentro.

Uno de los destacados también fue Arda Guler, quien dio una asistencia para el primer festejo de 'Kiki' y remató dos veces al poste. El marcador pudo ser más abultado para el equipo español. Para este partido, Xabi Alonso presentó una formación que, sin problemas, podría ser la titular la próxima temporada. Courtois bajo los palos y en la defensa con Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Carreras; Tchouaméni, Ceballos y Guler en la medular mientras que Mbappé, Vinicius y Brahim completaron el tridente de ataque. Cabe recordar que Fede Valverde se perdió el encuentro por una sobrecarga muscular; Camavinga, Endrick, Bellingham y Mendy se recuperan de sus respectivas lesiones.

La fiesta merengue en la casa del Tirol comenzó con el tanto de Militao a los 10 minutos. El central brasileño se quedó en ataque tras un córner y luego conectó con la cabeza un centro de Brahim. Cabe recordar que venía anotar un golazo en el amistoso pasado ante Leganés. Mbappé estiró la ventaja tan solo tres minutos más tarde (13') luego de una gran asistencia de Guler. El galo controló dentro del área con la derecha y luego definió con un zurdazo. El primer tiempo concluía con el 0-2 para los de Xabi. En el complemento, Tchouaméni metió un pase entre líneas que aprovechó Kylian para quitarse la marca del guardameta y firmar su doblete a los 59'. El francés tuvo para anotar un triplete en el 70, pero su disparo salió desviado.