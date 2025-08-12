Kylian Mbappé hizo doblete: Real Madrid propinó paliza antes de encarar LaLiga 2025-26

Con el 0-3 a favor, <b>Xabi Alonso</b> movió el banquillo y le dio minutos a Lunin, Alaba, Rudiger, Fran García, Gonzalo, Carvajal, Yañez, Asencio y Rodrygo, cuyo futuro en el <b>Real Madrid </b>todavía no está asegurado tras el interés que muestra <b>Manchester City</b> en su fichaje.De hecho, el extremo brasileño sentenció la goleada a los 81' tras una gran jugada de <b>Mbappé </b>que terminó con el disparo cruzado de su compañero.De esta manera, el equipo merengue culmina su preparación y el martes 19 de agosto tendrá su primera cita en LaLiga cuando reciba al <b>Osasuna</b>.