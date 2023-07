Real Madrid sorprende al mencionar a Kylian Mbappé en su página web y PSG lo borra completamente

Antes del partido, Carlo Ancelotti compareció en conferencia de prensa y fue consultado por Kylian Mbappé. El Italiano fue claro al responder: “No me molesta que me pregunten por él, pero no contesto”.

La página web del Real Madrid, que no suele ser habitual que el medio oficial incluya las preguntas sobre posibles fichajes hizo una mención sobre la pregunta que sorprendió a muchos.