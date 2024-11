Una leyenda atacó a Mbappé: “Real Madrid está frustrado con él, nunca corre; Bellingham trata de hacerlo todo”

Seguidamente fue muy crítico con el ariete francés: “Bellingham está tratando de hacer, lo que se supone que debe hacer su 9, Kylian Mbappé”.

“Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas”, añadía el galo.

Una situación que se preguntaba mientras veía una jugada: “¿Quién está corriendo y tratando de llegar a portería? Es Bellingham, no tu número 9. Hay frustración. ¡Mira el número 9! Una vez más, tu 9 no está ahí. No voy a estar, pero tu 10, sí. Yo sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo. Eso es lo que estoy tratando de decir”.