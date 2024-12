Mbappé rompe el silencio por su mal momento en el Real Madrid y sobre el escándalo en Suecia: “A veces te sientes pequeño...”

“Todos los días salen cosas mientras que yo no he hablado a nadie. En algún momento tienes que hablar, tienes que hacer que la gente te entienda”.

Críticas en televisión

“Es más un efecto boomerang, cuando golpea a los que están cerca de ti. Aquí no tengo ningún contacto con la televisión francesa. No la veo. Son más bien mis amigos y mi familia quienes la ven y me hablan de ella. Tenía muchas ganas de descubrir algo aquí. Me lanzaba a lo desconocido, aunque hablara el idioma. Hay que aprender sobre la cultura. Puse mucho énfasis en adaptarme cuando llegué”.

Viaje a Estocolmo

“Me sorprendió. Siempre me sorprendo. Pasan estas cosas que nunca ves venir. No recibí nada, ninguna citación. Leí lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no dijo nada. No estoy implicado (...) Es sólo una falta de comprensión. No me ha pesado, porque nunca me he sentido implicado. Hay mucho ruido, pero siempre he tenido la misma intención, que es concentrarme en mi trabajo y ver cómo va a acabar.”

Estocolmo

“Ni siquiera fue una tarde. Tenía cinco días libres y decidí irme. Tenía que ir a otro sitio, pero el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto. Me va bien, estoy a gusto. Antes de irme, tengo esta foto saliendo del restaurante. Había mucha gente preparada para recibirme en la salida, muchos periodistas...Cuando estoy en el avión, recibo las noticias. No tengo ni idea de quién es (el denunciante).”