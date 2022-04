Bombazo: Kylian Mbappé se pronuncia sobre su futuro y hace temblar al Real Madrid

Luego de la goleada del PSG 5-1 ante el Lorient este domingo en el cierre de la jornada 30 de la Ligue 1, Kylian Mbappé atendió a los medios y habló de su futuro.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”, dijo el crack del PSG tras su doblete ante el Lorient.

“Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, continuó Kylian, la gran estrella parisina.

Mbappé deja claro que quiere tomarse el tiempo necesario para no tomar una decisión incorrecta sobre su futuro.

“No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde”, expresó.